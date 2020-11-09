Евгений Дитрих оставил пост министра транспорта

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Одновременно от должностей были освобождены министр природы Дмитрий Кобылкин и министр строительства Владимир Якушев. Якушев получил пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, сменив Николая Цуканова. Также президент своим указом увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.

Новые министры, которые заменят ушедших, будут проходить утверждение в Госдуме в соответствии с обновленной Конституцией, объяснил "Интерфаксу" председатель думского комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что "4 июля вступили в силу поправки в Конституцию, и эти поправки являются нормами прямого действия и непосредственно с 4 июля эти нормы, связанные с назначением членов кабинета министров, уже действуют". У депутатов будет неделя на утверждение нового министра после внесения его кандидатуры премьер-министром. По словам Крашенинникова, "за это время должны быть проведены консультации с профильными комитетами, с фракциями и, соответственно, кандидат должен быть заслушан".

"От введения такой процедуры выигрывает общество, потому что на самом деле все видят, что это за кандидат. Он представляет свою программу, рассказывает о своих целях и таким образом должен убедить Государственную Думу", - считает Крашенинников. Вместе с тем, Дума, "утверждая членов правительства, наряду с этим публичным опытом берет на себя ответственность", отметил Крашенинников, так как "профильный комитет Думы дальше должен будет с этим министром работать и также Дума". Таким образом, по его словам, реализуется "такой истинный принцип разделения властей".

Слухи о перестановках в правительстве появились на фоне принятия конституционного закона о новом порядке формирования кабинета министров. Дольше всего обсуждалась смена руководства Минтранса: источники прочили губернаторский пост Дитриху, а среди его преемников называли гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, а также заместителей министра Александра Нерадько и Андрея Костюка.