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Мишустин назначил врио глав Минстроя, Минтранса и Минприроды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Временное исполнение обязанностей министра транспорта возложено на первого заместителя министра - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

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В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь - заместитель министра Светлана Радченко.

Временное руководство министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

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