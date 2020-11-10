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Сбербанк планирует "серьезную модификацию" своей деятельности в Европе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует "серьезную модификацию" своей деятельности в Европе и не планирует расширять международный бизнес, сообщил глава банка Герман Греф на онлайн-конференции во вторник.

"Мы не планируем расширение нашей международной деятельности, мы планируем серьезную модификацию нашей деятельности в Европе. И надеюсь, в наших планах выход с рынка Украины", - сказал Греф. По его словам, каких-то других важных шагов Сбербанк пока делать не намерен.

Как сообщалось, в январе 2020 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что НБУ согласует продажу украинского дочернего банка Сбербанка, если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сделку.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее НБУ не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

В сентябре этого года Греф говорил, что Сбербанк России по-прежнему рассматривает возможность реструктуризации и продажи части европейского бизнеса.

Сбербанк Герман Греф Украина Европа

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