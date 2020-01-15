Украина назвала разрешение ЕЦБ условием продажи "дочки" Сбербанка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) согласует продажу украинского дочернего банка Сбербанка, если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сделку. ОБ этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

"Но если я правильно понимаю, у акционера есть желание попытаться продать банк. Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим. Поэтому если это будет международная организация, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда о'кей", - сказала она в интервью изданию "Финклуб".

Рожкова также сообщила, что украинский Сбербанк не активен на рынке. "Мы как регулятор не общаемся с собственником (Сбербанком РФ - ИФ). Это все осложнено политическими процессами. И для рынка это плохо. Но сегодня Сбербанк (. . .) не активничает на рынке. Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам. Мы следим за тем, чтобы у него была сверхликвидность, чтобы в случае чего он мог рассчитаться по всем обязательствам", - добавила первый замглавы НБУ.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 года Сбербанк по размеру активов занимал восьмое место среди 76 действовавших на Украине банков.