Сбербанк задумал сохранить дивидендную политику на ближайшие три года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Сбербанке думают о сохранении нормы выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, детали новой дивидендной политики раскроет на "Дне инвестора" (30 ноября - 1 декабря), сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

Набсовет Сбербанка во вторник одобрил новую дивидендную политику и стратегию развития до 2023 года. Грефа спросили сохранится ли в новой дивидендной политике норма дивидендных выплат в 50% от прибыли при достаточности капитала свыше 12,5%, которую предусматривала стратегия на 2019-2020 годы.

"Мы так сложили наши модели, что мы видим, что на протяжении ближайших трех лет мы имеем хороший шанс выдержать все эти параметры (действующей сейчас стратегии. - ИФ.)", - сказал Греф.

По его словам, Сбербанк понимает долгосрочность развития своего бизнеса при сохранении доходности на капитал для инвесторов на достойном уровне.

"И мы сохранили текущий уровень достаточности базового капитала в качестве целевого уровня в размере 12,5% и взяли за базу 50% уровень дивидендов, который был достигнут в этом году, и надеюсь, будет достигнут на горизонте новой стратегии", - пояснил глава банка.

"На сегодняшний день, на наш взгляд, найден оптимальный баланс между необходимостью для группы инвестировать и развиваться и необходимостью поддержания текущей прибыли и выплатой дивидендов акционерам, конечно же, при соблюдении всех нормативных требований", - продолжил он, комментируя перспективы выплаты промежуточных дивидендов.

"В период такой нестабильности как раз это не самое лучшее решение для банков. Для нас агрегировать такие суммы, аккумулировать такие суммы, как мы выплатили в этом году, 422 млрд рублей, поэтому банк живет ликвидностью своей, конечно, особенно в кризисные времена такие решения мало кто принимает", - сказал Греф.

В мае 2019 года он говорил, что Сбербанк рассмотрит возможность выплаты квартальных или полугодовых дивидендов в рамках новой стратегии и новой дивидендной политики.

В 2020 году Сбербанк придерживался принятых принципов дивидендной политики и направил на дивиденды 50% чистой прибыли за 2019 год, или 422,38 млрд рублей.

Набсовет Сбербанка в марте 2020 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2019 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Уже после рекомендации набсовета Сбербанка по дивидендам ЦБ в апреле призвал банки принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности. Также регулятор порекомендовал кредитным организациям перенести решение по дивидендам на август-сентябрь. В итоге 21 августа набсовет Сбербанка все же подтвердил мартовские рекомендации по дивидендам.