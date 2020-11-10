Новый глава Минэнерго не будет начинать работу с кадровых решений

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Новый глава министерства энергетики Николай Шульгинов, кандидатуру которого утвердила Государственная Дума, не планирует начинать работу в ведомстве с кадровых решений.

Как заявил Шульгинов журналистам во вторник, завтра, 11 ноября, он встретится со своим предшественником на посту главы Минэнерго Александром Новаком, вместе они определят "приоритеты по всем направлениям работы" ведомства.

"Направлений много. Я уже заявлял - я сохраню преемственность той политики министерства энергетики по большинству вопросов. Это первые шаги", - добавил он.

"А так, нужно определиться, не начинать с кадровых решений, нужно определяться с выполнением тех задач, которые стоят сегодня - это и продвижение тех законов, которые в Думе сейчас находятся, их около семи, и еще один закон будет очень важный про выравнивание тарифов и инвестиционной надбавке для модернизации дальневосточной энергетики, который в ближайшее время будет занесен в Думу. Надо начинать с этого. Все остальное будет по ходу работы", - пояснил новый министр.

Ранее во вторник Дума утвердила кандидатуру гендиректора "РусГидро" Шульгинова на должность министра энергетики России. Кроме того, депутаты поддержали назначение Новака вице-премьером.

Карьера Шульгинова

Шульгинов начал карьеру в энергетике в 1975 г. В 2002 г. вошел в состав правления АО "Системный оператор" (диспетчер единой энергосистемы России), с 2004 г. занимал пост зампреда, а впоследствии - первого зампреда правления компании.

В "РусГидро" Шульгинов пришел в сентябре 2015 г., сменив на посту гендиректора Евгения Дода. "РусГидро" досталась Шульгинову с огромными долгами по дальневосточным активам, недостроенными четырьмя тепловыми электростанциями в этом же региона, проектом восстановления Загорской ГАЭС-2 после аварии (этот объект компания строит по договору о предоставлении мощности).

За пять лет четыре тепловые электростанции были введены в эксплуатацию (последняя из них - ТЭЦ Советская Гавань - в сентябре 2020 г.). Проблему долга компания попыталась решить через форвардный контракт с ВТБ. Восстановление Загорской ГАЭС-2 все еще под вопросом.

Также компания приняла новую дивидендную политику, которая гарантирует акционерам выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее среднего за последние три года.

В сентябре контракт Шульгинова был продлен на два года. Решение объяснялось необходимостью принятия новой стратегии, которую совет директоров компании планирует рассмотреть в конце 2020 г.