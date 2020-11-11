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Совет директоров "РусГидро" назначил и.о. гендиректора

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" назначил и.о. гендиректора компании первого замгендиректора компании Виктора Хмарина, он вступил в должность уже 11 ноября, говорится в раскрытии "РусГидро".

Прежний руководитель компании Николай Шульгинов 10 ноября стал министром энергетики.

"Для назначения председателя правления-гендиректора требуется директива государства, на оформление которой требуется время. Исполняющий обязанности назначается советом директоров путем голосования, директива не требуется", - объяснял ранее процедуру источник "Интерфакса".

Хмарин пришел в "РусГидро" в марте 2015 года на должность замгендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, затем его обязанности сменились на ресурсное обеспечение и перспективное развитие. С 2019 года он входит в состав правления "РусГидро", с сентября 2020 года - в качестве первого замгендиректора компании.

Шульгинов руководил "РусГидро" с осени 2015 года, в сентябре 2020 года контракт с ним продлили на два года.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс" (входит в "ВСМПО-Ависма" ).

РусГидро Виктор Хмарин Николай Шульгикнов Минэнерго

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