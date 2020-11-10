Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума поддержала назначение новых министров транспорта, энергетики, природы, развития Дальнего Востока и строительства. Их кандидатуры были внесены в палату премьер-министром только накануне. На обсуждение кандидатов у депутатов была неделя.

В частности, депутаты поддержали назначение главой Минтранса гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева. За это проголосовали только депутаты от "Единой России". Фракции КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР воздержались.

За назначение главой Минэнерго гендиректора ПАО "РусГидро" Николая Шульгинова проголосовали 329 депутатов, воздержались 38.

Все фракции, кроме КПРФ, поддержали кандидатуру замминистра строительства Ирека Файзуллина, предложенную на пост главы Минстроя.

Поддержала Дума и назначение Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. За это проголосовали 327 депутатов, воздержались 39.

За утверждение главы Минвостокразвития Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии проголосовали 273 депутата, 54 воздержались.

Также 327 парламентариев поддержали назначение главы Минэнерго Александра Новака вице-премьером. Один депутат проголосовал против, 36 воздержались.

Президент Владимир Путин 9 ноября своими указами отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Якушев получил должность полпреда президента на Урале.

В тот же день Мишустин назвал кандидатов на замену ушедшим, а также предложил поставить во главе Минвостокразвития директора АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" Алексея Чекункова.

Мишустин также сообщил, что глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером, а министерский портфель перейдет главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал все перестановки в кабинете министров обычной ротацией.

Уже в понедельник предложенные кандидатуры рассмотрели и одобрили профильные думские комитеты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы определил процедуру утверждения кандидатов на посты министров. В частности, предусмотрено представление кандидата в небольшом докладе его видения будущей работы.

Слухи о перестановках в правительстве появились на фоне принятия конституционного закона о новом порядке формирования кабинета министров. Новый закон предполагает, в частности, что назначения всех министров несилового блока должна одобрить Госдума.