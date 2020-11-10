Сбербанк получил 100% в структуре, владеющей Rambler Group

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Дочка" Сбербанка ООО "Цифровые активы" получила 100% компании "Эпоха Диджитал", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Через "Эпоху Диджитал" Сбербанк владеет Rambler Group. Сбербанк получил 46,5% Rambler Group в августе 2019 года, в августе 2020 года увеличил долю до 55%. В конце октября банк закрыл сделку по консолидации 100% актива, выкупив оставшиеся 45% у Александра Мамута. Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

Как сообщалось, Сбербанк предполагает развивать Rambler Group за счет инвестиций в технологии медиасервисов, в производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.