Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Сбербанк получил 100% в структуре, владеющей Rambler Group

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Дочка" Сбербанка ООО "Цифровые активы" получила 100% компании "Эпоха Диджитал", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Через "Эпоху Диджитал" Сбербанк владеет Rambler Group. Сбербанк получил 46,5% Rambler Group в августе 2019 года, в августе 2020 года увеличил долю до 55%. В конце октября банк закрыл сделку по консолидации 100% актива, выкупив оставшиеся 45% у Александра Мамута. Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

Как сообщалось, Сбербанк предполагает развивать Rambler Group за счет инвестиций в технологии медиасервисов, в производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.

Сбербанк Цифровые активы Эпоха Диджитал Rambler Group

Новости

Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Газпром потребовал от Польши повысить плату за газ

Экономический кризис

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

Цена Brent взлетела до $43,45 за баррель

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

Мантуров выступил против искусственного сдерживания цен в ритейле

Ритейлеры пожаловались на "шквал" прокурорских запросов о ценах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');