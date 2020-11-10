РФ передала США новые предложения в сфере стратегической безопасности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские предложения в сфере безопасности, направленные США, учитывают все факторы, влияющие на стратегическую стабильность, в том числе средства нанесения так называемого первого удара, являющегося, на взгляд Москвы, недопустимым.

"Американским партнерам переданы наши предложения по выработке нового уравнения безопасности, оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара, что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - сказал Путин на совещании с руководящим составом министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Российские предложения, отметил он, закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

"Это важно и для двух наших стран, ну и, по сути, для всего мира. Имею в виду, что мы самые крупные ядерные державы", - сказал глава государства.

Путин отметил, что "система контроля над вооружениями откровенно расшатывается и деградирует". Он напомнил, что вслед за прекращением по инициативе США действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. Напомнил он и о более раннем выходе США из Договора ПРО.

"Неясной остается и судьба, по сути дела, последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений - СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро", - отметил глава государства.

Между тем, заметил президент РФ, этот документ обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений, а также сдерживает их неконтролируемую гонку.

"Поэтому мы предложили продлить его в том виде, как он был подписан сторонами, хотя бы для того, чтобы иметь время для дальнейшей работы над ним. В целом Россия твердо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями", - сказал он.