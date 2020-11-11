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Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса

Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Турция планирует производить российскую вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

В нем отмечается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил турецкого коллегу на проведенных переговорах в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории. "Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей", - отмечается в сообщении.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Турция Михаил Мурашко Спутник V Коронавирус

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