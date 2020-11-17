В Турции закроют школы и введут комендантский час из-за COVID-19

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает газета Daily Sabah.

В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00.

Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 до 20:00.

За время пандемии в Турции выявили почти 420 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч человек скончались.