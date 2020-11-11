Вице-губернатор Петербурга покинул пост на фоне слухов о назначении главой ФАС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Максим Шаскольский покинул должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, сообщает в среду пресс-служба администрации губернатора.

"Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября. Временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования возложено на вице-губернатора Максима Соколова", - говорится в сообщении.

На днях РБК писал со ссылкой на источники, что Шаскольский может стать новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. В понедельник ряд СМИ и источники "Интерфакса" сообщили, что бессменный с 2004 года глава ФАС РФ Игорь Артемьев в ближайшие дни может покинуть свой пост.

Шаскольский стал вице-губернатором Петербурга в сентябре 2019 года.