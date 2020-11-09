Источники сообщили о возможном уходе Артемьева с поста главы ФАС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев в ближайшие дни может покинуть свой пост, который он бессменно занимает с момента создания ведомства в марте 2004 года, сообщили ряд СМИ и подтвердили источники "Интерфакса".

В пресс-службе ФАС эту информацию не комментируют.

Сообщения о скором уходе со своего поста Артемьева появились в некоторых Telegram-каналах в выходные, одновременно с информацией о готовящихся перестановках в правительстве. В понедельник было объявлено о смене глав пяти министерств – Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минвостокразвития. Официальной информации об отставке руководителя ФАС пока нет, но уже появилась информация о возможных преемниках.

Новым главой антимонопольного ведомства может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Выдвижение последнего на федеральный пост петербургское УФАС опровергло.

На возможное назначение Шаскольского указывает и один из собеседников Forbes. Другим кандидатом, по информации издания, является заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московский кандидат хорошо знаком с деятельностью ФАС: в 2004 году, то есть одновременно с созданием службы и приходом в нее в качестве руководителя Артемьева, Ефимов был назначен заместителем начальника управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ, затем возглавил в ведомстве управление контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов, а с сентября 2009 года по декабрь 2011 года руководил УФАС по Москве.

Информация о перестановках в ФАС, как ожидается, будет официально опубликована в начале недели, говорит один из собеседников "Интерфакса".