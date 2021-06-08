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ФАС покинули начальники управлений по картелям и ТЭК

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Андрей Тенишев, возглавлявший в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) управление по борьбе с картелями, и Армен Ханян, руководивший в ведомстве управлением регулирования в сфере ТЭК, покинули свои посты, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" подтвердили факт увольнений Тенишева и Ханяна, отказавшись комментировать причины кадровых решений.

"Армен Ханян уволен из ФАС России 31 мая по инициативе гражданского служащего. Андрей Тенишев уволен из ФАС России с 25 мая", - сказал представитель ведомства.

Сам Тенишев объяснил "Интерфаксу" свое решение расхождением взглядов на антимонопольную политику ведомства с главой ФАС Максимом Шаскольским.

"Это вполне, на мой взгляд, естественный процесс, что у нас разные взгляды на антимонопольное регулирование с новым руководителем, поэтому я написал заявление об увольнении", - сказал Тенишев.

Он опроверг появившиеся во вторник в ряде СМИ слухи о том, что был уволен принудительно в связи с утратой доверия, а также о связи этого решения с недавним расследованием ведомства против крупнейших нефтетрейдеров. "Я подал руководителю заявление об увольнении по собственному желанию", - добавил он.

"Сейчас очень много домыслов и слухов, потому что "друзей" у меня много, так как в силу должности мне приходилось занимать очень жесткие позиции в отношении некоторых товарищей, которые портят нашу экономику. Поэтому порадуются, конечно, очень многие, но советую вам не слушать злопыхателей", - отметил Тенишев.

"Мы не только нефтетрейдеров "прижали", мы очень многих "прижимали" и в прошлом, и в позапрошлом году и так далее", - сказал экс-глава антикартельного управления ФАС.

Успешные дела антикартельного управления ФАС

Как сообщалось, помимо дела против крупнейших независимых российских нефтетрейдеров под руководством Тенишева антикартельное управление ФАС успешно расследовало целый ряд дел о ценовых сговорах на рынке мобильных гаджетов против крупных зарубежных производителей (LG, Philips, Apple, Samsung), впервые в истории привлекло к ответственности пять крупнейших транснациональных компаний (A.P.Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co., LTD (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг), Evergreen Marine Corp. Ltd (Тайвань) с общей суммой штрафов порядка 1,5 млрд рублей, расследовало многочисленные дела о картелях при госзакупках в регионах, и другие в самых разных отраслях экономики.

По его словам, с новым местом работы он пока не определился. Как известно, помимо работы в ФАС Тенишев занимался академической деятельностью в РАНХиГС в качестве заведующего кафедрой конкурентного права.

"У меня много других предложений, я сейчас думаю, чем мне дальше заняться", - сказал Тенишев.

В настоящее время обязанности руководителя антикартельного управления после ухода Тенишева исполняет Антон Тесленко, управления ТЭК - Елена Цышевская.

В конце прошлого года в ФАС сменился руководитель: вместо Игоря Артемьева, руководившего службой с момента создания в 2004 году, пришел Максим Шаскольский. С тех пор команда ФАС существенно обновилась, при этом часть соратников Артемьева продолжает работать в ведомстве. По данным источника "Интерфакса", вскоре свой пост может покинуть один из них - Андрей Цариковский, пришедший в ФАС в 2006 году вслед за своим руководителем еще по петербургской мэрии Артемьевым. В пресс-службе ФАС это не комментируют.

ФАС Андрей Тенишев Армен Ханян Максим Шаскольский

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