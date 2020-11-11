Рост числа больных нековидной пневмонией в Томске связали с антибиотиками

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Медики в последние две недели фиксируют в Томске рост числа заболевших пневмонией, у которых анализы не выявили коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Томской области Иван Деев.

"В последние две недели увеличилось количество пациентов с отрицательными тестами (на коронавирус - ИФ) и пневмонией, сейчас госпитализировано порядка 300 человек. Одна из причин - огромный объем потребления антибактериальных препаратов в последнее время. В большинстве случаев у пациента поднимается температура, он идет, покупает препарат в аптеке и на третий день пытается оценить эффективность на фоне вирусной инфекции - это неправильно, так как антибиотики не действуют на вирусный этап", - сказал Деев.

Он пояснил, что антибиотики должны назначаться врачом по определенным правилам: когда у больного как минимум четыре дня подряд держится высокая температура, которую не удается сбить, а также проявляются другие симптомы, например, зеленые выделения из носа.

"Кроме того, если я (неправильно - ИФ) пил антибиотики, моя флора стала резистентной, и я вас заражу, то вы будете болеть пневмонией с микробом, который имеет определенную долю резистентности к тому или иному антибактериальному препарату", - отметил вице-губернатор.

Деев также сообщил, что в настоящее время лечением больных пневмонией без коронавируса занимаются НИИ фармакологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Томская районная больница, Медсанчасть №2, горбольница №2, введено еще 80 мест в горбольнице №3.

"Кроме того, сегодня-завтра дни введем изменения в маршрутизацию скорой помощи, мы их оснастим экспресс-тестами на антитела (к коронавирусу - ИФ), чтобы сортировка пациентов до фильтровой зоны могла осуществляться на этапе принятия решения по госпитализации", - добавил вице-губернатор.

По последним данным, в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 9 338, умерших - 134.