Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Рост числа больных нековидной пневмонией в Томске связали с антибиотиками

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Медики в последние две недели фиксируют в Томске рост числа заболевших пневмонией, у которых анализы не выявили коронавирусную инфекцию, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Томской области Иван Деев.

"В последние две недели увеличилось количество пациентов с отрицательными тестами (на коронавирус - ИФ) и пневмонией, сейчас госпитализировано порядка 300 человек. Одна из причин - огромный объем потребления антибактериальных препаратов в последнее время. В большинстве случаев у пациента поднимается температура, он идет, покупает препарат в аптеке и на третий день пытается оценить эффективность на фоне вирусной инфекции - это неправильно, так как антибиотики не действуют на вирусный этап", - сказал Деев.

Пандемия коронавируса

Он пояснил, что антибиотики должны назначаться врачом по определенным правилам: когда у больного как минимум четыре дня подряд держится высокая температура, которую не удается сбить, а также проявляются другие симптомы, например, зеленые выделения из носа.

"Кроме того, если я (неправильно - ИФ) пил антибиотики, моя флора стала резистентной, и я вас заражу, то вы будете болеть пневмонией с микробом, который имеет определенную долю резистентности к тому или иному антибактериальному препарату", - отметил вице-губернатор.

Деев также сообщил, что в настоящее время лечением больных пневмонией без коронавируса занимаются НИИ фармакологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Томская районная больница, Медсанчасть №2, горбольница №2, введено еще 80 мест в горбольнице №3.

"Кроме того, сегодня-завтра дни введем изменения в маршрутизацию скорой помощи, мы их оснастим экспресс-тестами на антитела (к коронавирусу - ИФ), чтобы сортировка пациентов до фильтровой зоны могла осуществляться на этапе принятия решения по госпитализации", - добавил вице-губернатор.

По последним данным, в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 9 338, умерших - 134.

Томск Томская область Иван Деев Коронавирус

Новости

В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 92%

В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V" в 92%

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа

В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19

В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19

Вице-губернатор Петербурга покинул пост на фоне слухов о назначении главой ФАС

В ДУМ РФ прояснили ситуацию с запретом браков с немусульманками

Российских пешеходов обезопасят с помощью приема из "Формулы-1"

Российских пешеходов обезопасят с помощью приема из "Формулы-1"
Пандемия коронавируса

Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса

Турция намерена производить российскую вакцину от коронавируса
Пандемия коронавируса

Три привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились им

Три привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились им

Захарова предложила США пользоваться дипканалами для получения деталей по Карабаху

Захарова предложила США пользоваться дипканалами для получения деталей по Карабаху
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал соглашение по Карабаху правильным шагом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');