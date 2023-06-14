Росздравнадзор сообщил о возвращении потребления антибиотиков к доковидному уровню

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В России в целом потребление антибиотиков вернулось к уровню, наблюдавшемуся до пандемии коронавируса, сообщила на ПМЭФ глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день потребление антибиотиков в целом по стране, мы оцениваем это по вводу в гражданский оборот и по выводу в системе МДЛП (Мониторинг движения лекарственных препаратов - ИФ) (...) в абсолютном выражении потребление сегодня вернулось к доковидному периоду", - сказала она.