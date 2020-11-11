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Гинцбург допустил старт массовой COVID-вакцинации в РФ в ближайшие недели

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в течение ближайших недель, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель", - приводятся слова Гинцбурга в релизе в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V" в среду.

Академик отмечает, что "благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина Sputnik V станет доступна для широких слоев населения".

"Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире", - сказал ученый.

"Спутник V", разработанная центром Гамалеи, стала первой российской вакциной от коронавируса. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус Спутник V

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