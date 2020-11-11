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Источник сообщил о назначении нового главы ФАС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Распоряжение правительства о назначении Максима Шаскольского руководителем Федеральной антимонопольной службы подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Распоряжение датировано 11 ноября, его номер - 2935-р.

Как сообщалось, бессменный глава ФАС с момента образования ведомства в 2004 году Игорь Артемьев станет помощником премьера.

Ранее Шаскольский занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В правительстве Петербурга он отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До прихода на пост вице-губернатора в январе 2019 года чиновник в течение пяти лет возглавлял АО "Петербургская сбытовая компания" (ПСК, входит в ПАО "Интер РАО"), еще ранее работал в этой компании управляющим директором - первым заместителем гендиректора, занимал различные должности в сбытовом подразделении компании "Ленэнерго", из которого впоследствии была образована ПСК.

Артемьев возглавлял ФАС в течение 16 лет: он был назначен на этот пост распоряжением правительства Михаила Фрадкова 10 марта 2004 года, на следующий день после образования самой службы. За время его руководства была сформирована существующая архитектура антимонопольного регулирования в стране, приняты четыре пакета антимонопольных законов и подготовлен пятый.

В ФАС Артемьев пришел из Госдумы: с декабря 1999 года Артемьев являлся депутатом Думы третьего созыва от фракции "Яблоко", занимал пост замглавы Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Приходу в Госдуму и переезду в Москву предшествовала политическая карьера в Санкт-Петербурге: в 1990 году Артемьев был избран депутатом Ленсовета, председателем комиссии по экологии и городскому хозяйству, с 1995 года работал на постах председателя комиссии по городскому хозяйству, председателя комитета по бюджету Заксобрания Петербурга, с 1996 по 1999 годы занимал должности первого вице-губернатора и председателя комитета финансов в Администрации Петербурга.

ФАС России Максим Шаскольский

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