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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Почти в половине регионов РФ заняты более 83% коек для больных COVID

Самая сложная ситуация в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и ЕАО, где заняты более 95% коек

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Загруженность коечного фонда больными коронавирусной инфекцией на утро вторника составляла в среднем более 83%, почти в половине регионов страны - больше этого уровня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На утро вчерашнего дня было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе", - заявила Голикова на встрече с депутатами Госдумы во вторник, стенограмма которой опубликована в среду.

Она уточнила, что в стране развернуто более 253,4 тысяч COVID-коек, из них более 138 тысяч коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

По словам Голиковой, "наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%", а еще в четырех регионах - более 95% коечного фонда (это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область).

"Статистический показатель распространения инфекции, превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны, наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва", - сказала Голикова.

По ее словам, показатель заболеваемости на сто тысяч населения среди пожилых превышен в 36 регионах страны. Голикова сообщила, что "в возрастной категории 65 лет и старше выявлено 18% от общего числа заболевших".

"Наименьший показатель заболеваемости у нас определяется в категории детского населения, он в разы ниже, чем показатель в среднем по России. Ну и самое серьезное распространение у нас в возрастной группе от 50 до 64 лет", - уточнила вице-премьер.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в РФ "управляемой".

"Безусловно, увеличение количества заболевших составляет большую проблему и задачу, но вместе с тем удельный вес тяжёлых форм не меняется с начала марта и не превышает 4%", - добавила она.

Голикова высказалась против обследования всех россиян на коронавирус, так как это означает, что население придется проверять с периодичностью раз в три - четыре дня. "Насколько оправдано такое обследование, если у соответствующего гражданина нет симптомов?" - поинтересовалась она.

По мнению Голиковой, "те объемы тестирования, которые мы осуществляем, абсолютно оправданы, они одни из самых высоких в мире". "И они как раз и позволяют нам выявлять то количество заболеваний, которое в некотором смысле сегодня пугает - 20 с лишним тысяч в сутки, но это и есть нацеленность, в том числе профилактическое и раннее выявление заболеваний", - сказала Голикова.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Татьяна Голикова коронавирус

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