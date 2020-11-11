Голикова сообщила, что на борьбу с пандемией уже ушло 0,5 трлн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Из федерального бюджета только на борьбу с коронавирусом было выделено 510 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в эту сумму не вошли средства, направленные на поддержку экономики и граждан.

По ее словам, с самого начала пандемии регионам оказывалась финансовая, организационная и кадровая поддержка. Кроме этих 510 млрд рублей, правительство выделит регионам дополнительную помощь.

"Мы уже в мае-июле оказали дополнительную финансовую поддержку в объеме 200 млрд рублей. Кроме того, до конца года будет еще 90 млрд рублей", - сказала вице-премьер.

Она напомнила, что в целях снижения нагрузки в текущем году принято решение по изменению сроков погашения бюджетных кредитов и проведена соответствующая реструктуризация задолженностей.

Еще 67 млрд рублей пойдет в регионы на цели обеспечения непосредственной жизнедеятельности и выполнение тех обязательств, которые закреплены за регионами, добавила Голикова.