Задержанный во Владивостоке водитель "фургаломобиля" арестован на 10 суток

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке назначил 10 суток административного ареста водителю "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому за публичную демонстрацию символики, пропаганда которой запрещена в РФ, сообщила "Интерфаксу" защитник задержанного Дмитрий Зубарев.

"Первореченский районный суд Владивостока в среду назначил Ростиславу 10 суток ареста по статье 20.3 КоАП РФ", - сказал он.

Зубарев добавил, что суд отклонил все существенные ходатайства по делу.

Защита подавала ходатайство о переносе рассмотрения в Индустриальный районный суд Хабаровска по месту проживания Смоленского. "Вызывает вопросы сама экспертиза, которую выполняли на скорую руку так называемые эксперты. Их творчество является предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека по другим делам. Суд не предоставил нормальной возможности подготовиться к судебному заседания и провести стороннюю независимую экспертизу", - сказал он.

По его словам, "символика, за которую привлекли Ростислава к ответственности, не совпадает со знаками, которые висели на зеркале заднего вида".

Она отметила, что Смоленский, с его слов, купил этот ароматизатор в супермаркете.

Как сообщалось, накануне полиция во Владивостоке задержала Смоленского по подозрению в использовании в "фургаломобиле" ароматизатора с запрещенной символикой. Как пояснила "Интерфаксу" представитель инициативной группы "Владивосток активный" Зоя Яценко, в рапорте, составленном полицией, говорится, что в салоне автомобиля Смоленского на зеркале заднего вида обнаружена подвеска в "виде неоязыческого символа "Квадрат Сварога", используемого экстремистской организацией, которая запрещена в РФ, фотографии копии рапорта полиции появились в соцсетях.

Она уточнила, что Смоленский был задержан накануне в центре Владивостока, где участвовал в сборе подписей в поддержку Фургала.

В отношении задержанного составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены).

20 июля Фургал был отрешен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.