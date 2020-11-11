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Водителя "фургаломобиля" задержали из-за "экстремистского" ароматизатора

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция во Владивостоке задержала сторонника арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ростислава Смоленского, которого подозревают в использовании в "фургаломобиле" ароматизатора с запрещенной символикой. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель инициативной группы "Владивосток активный" Зоя Яценко.

По ее словам, в рапорте, составленном полицией, говорится, что в салоне автомобиля Смоленского на зеркале заднего вида обнаружена подвеска в виде неоязыческого символа "Квадрат Сварога", используемого запрещенной в России экстремистской организацией (по данным СМИ, речь идет о "Северном братстве" - ИФ).

Она уточнила, что Смоленский был задержан накануне в центре Владивостока, где участвовал в сборе подписей в поддержку Фургала. Смоленский сообщил, что этот ароматизатор был приобретен в супермаркете, добавила она.

В отношении задержанного составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены).

По информации собеседницы агентства, задержанный доставлен в Первореченский районный суд Владивостока, где собрались активисты.

"Он успел сообщить что его избивали за испорченный праздник (10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел РФ - ИФ)", - добавила она.

На видеозаписи, распространенной в соцсетях, задержанный перед входом в здание суда сообщил, что его избили.

В пресс-службе УМВД Приморского края пока не комментируют эту информацию.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство.

20 июля Фургал был отрешен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Владивосток Хабаровский край Сергей Фургал

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