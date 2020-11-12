Родственники фигурантов дела "Сети" попросили разобраться с угрозами в адрес осужденных

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Родственники и близкие фигурантов дела запрещенной в России организации "Сеть" обратились к представителям различных ведомств России с просьбой разобраться в ситуации с угрозами в адрес осужденных.

Текст открытого обращения опубликован на сайте "Новой газеты".

Близкие осужденных обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, директору ФСБ России Александру Бортникову, директору ФСИН РФ Александру Калашникову и другим.

"Мы, родные и близкие осужденных по так называемому делу "Сети", запрещенной в России организации, вынуждены обратиться к вам, так как опасаемся за сохранность жизни и здоровья наших сыновей и мужей", – говорится в обращении.

В обращении родственники просят руководителей ведомств проверить возможные случаи оказания оперативными органами давления в адрес осужденных фигурантов и предотвратить их.

Согласно обращению, осужденные заявляли о давлении, которое оказывалось на них еще на стадии следствия, но никто не проверил их заявления. По словам осужденных, после вступления судебного приговора в силу оперативные сотрудники также оказывали давление на фигурантов дела.

В обращении отмечается, что никто из фигурантов дела "Сети" не признал своей вины и отрицает участие в какой-либо организации террористической направленности.

"В связи с изложенным просим вас принять всевозможные меры, находящиеся в вашей компетенции, для предотвращения новых пыток, сохранения здоровья и соблюдения права на жизнь, гарантированных Конституцией РФ", – говорится в обращении родственников.

Всего по делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы. 10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых по делу "Сети" к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Они не признали вину, отмечая, что давали признательные показания под пытками.

Согласно фабуле дела, в 2016 году антифашист Дмитрий Пчелинцев (приговорен в Пензе к 18 годам заключения) и неустановленное лицо с позывным "Тимофей" (дело в отношении него выделено в отдельное производство) создали сообщество с условным названием "Сеть" (признано террористическим и запрещено в РФ в 2018 году). По версии ФСБ, целью организации была смена государственного строя в России: для этого планировались "насильственные действия" в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, в том числе теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Пчелинцев и "Тимофей", считает следствие, предложили антифашистам из других городов присоединиться к сообществу.