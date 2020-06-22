Обвиняемые по делу о петербургской ячейке "Сети" получили 7 и 5,5 года колонии

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Антифашисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов признаны виновными в участии в деятельности террористической организации "Сеть" (запрещена в России). Второй западный окружной военный суд приговорил Филинкова к семи годам колонии общего режима, Бояршинова - к пяти с половиной.

Бояршинов был также признан виновным в хранении взрывчатки.

Решение огласил председательствующий судья Роман Муранов, следует из видеотрансляции.

Сторонники подсудимых собрались в Петербурге у здания Первого западного окружного военного суда, где проходит заседание. Как передает корреспондент "Интерфакса", там уже находится несколько десятков человек, некоторые из них в масках.

В сквере у здания суда дежурит полиция. Сразу после оглашения приговора собравшиеся начали сканировать лозунги, приставы призывают активистов к порядку. Люди продолжают прибывать к зданию.

Попытки скандировать лозунги и петь полицейские пресекали: около десятка активистов были задержаны, помещены в автозак и отправлены в отделение. В частности, в автозаке оказался молодой человек с гитарой, исполнявший песню панк-группы "Порнофильмы".

У здания суда остаются несколько десятков активистов и журналистов, полиция просит собравшихся не ходить по газонам. Осужденных пока не вывели на улицу.

25-летний программист Филинков вины не признает. В ходе процесса он говорил, что после задержания у него силой выбивали показания. От признательных показаний он затем отказался. В последнем слове в суде он заявил, что доказательства его виновности сфальсифицированы, а доводы обвинения - "фантазии, не основанные на материалах дела" и что само сообщество "Сеть" было сконструировано на фантазиях".

27-летни промышленный альпинист Бояршинов на следствии и в суде давал признательные показания. В частности, он рассказал, что вступил в "Сеть" в 2016 году и выполнял функции сапера, участвовал в трех встречах организации с тренировками, которые проходили в Пензе, Подмосковье и Петербурге и что на одной из встреч обсуждались возможные действия по свержению власти.

В последнем слове он говорил, что никому не причинил вреда, никогда не разделял террористических взглядов и просил не судить его строго.

Прокурор просил суд назначить Филинкову девять лет лишения свободы, Бояршинову, с учетом его сотрудничества со следствием - шесть лет.

Третий предполагаемый участник ячейки Иван Шишкин ранее заключил досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

На процессе Филинкова и Бояршинова защита просила вызвать в суд четырех оперативников ФСБ, участвовавших в задержании Филинкова. Показания дал только один - старший следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Геннадий Беляев в суде отрицал, что оказывал давление на задержанного.

Всего по этому делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, многие из них уже осуждены.

По версии следствия, в 2016 году антифашист Дмитрий Пчелинцев (приговорен в Пензе к 18 годам заключения) и неустановленное лицо с позывным "Тимофей" (дело в отношении него выделено в отдельное производство) создали сообщество с условным названием "Сеть". Как считают в ФСБ, целью организации было свержение государственного строя, а чтобы дестабилизировать обстановку, ее участники планировали резонансные теракты во время президентских выборов 2018 года и чемпионата мира по футболу.

Пчелинцев и "Тимофей", считает следствие, предложили антифашистам из других городов, в том числе из Петербурга присоединиться к сообществу. В северной столице появились две боевые группировки "Сети": "Марсово поле" и "Иордан" ("СПб-1"). В группах было по шесть человек, каждый выполнял функцию в соответствии с выбранной специальностью - руководителя, сапера (подрывное дело), связиста (обращение с радиотехникой, коммуникация между подразделениями), тактика (обращение с оружием), разведчика (тренировки в лесу и ориентирование) и медика (оказание первой помощи). Члены "Сети" использовали псевдонимы и шифрованные каналы связи. На выездных тренировках они отрабатывали навыки самообороны, владения оружием и оказания медицинской помощи, а также приемы захвата зданий.

По данным спецслужб, подсудимый Филинков выполнял в ячейке функцию связиста, Бояршинов - сапера.

Экспертиза, проведенная по заказу адвоката Филинкова Виталия Черкасова, показала, что так называемый "Свод "Сети"" - документ, где изложены цели и задачи сообщества, - не является целостным текстом: он составлен из фрагментов случайного содержания (в нем содержатся наряду с прочим список покупок, любовная переписка) и композиционно неоднороден. Исходя из этого, специалисты сделали вывод, что "Свод" не пригоден для изучения в качестве доказательства.

Другое исследование показало, что в электронный файл с текстом положения внесены изменения, автором которых был человек с фамилией Шепелев (аналогичную фамилию имеет оперативник пензенского УФСБ, изымавший носитель с файлом). Кроме того, защита Филинкова указывала, что протоколы осмотра и изъятия вещественных доказательств составлены с нарушениями.

Еще одна экспертиза нашла идентичные фрагменты в протоколах показаний Филинкова и уже осужденного по этому делу Ильи Шакурского. Эксперт на этом основании пришел к выводу, показания они давали не самостоятельно, а протоколы представляют собой разные редакции одного и того же текста.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых подсудимых по делу "Сети" к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Они вину не признали, отмечая, что давали признательные показания под пытками.