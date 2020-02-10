Суд в Пензе приговорил участников организации "Сеть" к срокам до 18 лет колонии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", сообщил агентству "Интерфакс" Станислав Фоменко - адвокат осужденного Андрея Чернова.

Все они приговорены к тюремному заключению. Дмитрию Пчелинцеву назначили наказание в виде 18 лет колонии, Илье Шакурскому - 16 лет, Чернову - 14 лет, Максиму Иванкину - 13 лет, Михаилу Кулькову - 10 лет, Василию Куксову - 9 лет, Арману Сангынбаеву - 6 лет.

Фоменко отметил, что пятерым фигурантам предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, Куксову и Сангынбаеву - в колонии общего режима. Всем подсудимым зачли срок пребывания в СИЗО.

Фигурантам в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, среди которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Как сообщалось, "дело Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии спецслужб, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране". Фигуранты дела заявляли, что после задержания их пытали.

Ранее одному из фигурантов был вынесен приговор в Санкт-Петербурге, он получил 3,5 года колонии.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.