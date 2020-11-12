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Ростуризм и Бурятия подготовят законопроект о строительстве экотроп

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Законодательную инициативу по развитию сети экологических троп в регионах России готовит правительство Бурятии совместно с Ростуризмом, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Бурятия совместно с Агентством стратегических инициатив и Ростуризмом будут продвигать идею развития системы экологических троп. Наше предложение именно законодательного регулирования – в формате федеральных законов, подзаконных актов и всего остального. Надеюсь, это будет год или полтора, найдет свое закрепление и послужит стимулом для развития экологических троп и туризма", – сказал глава Бурятии, выступая в среду на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

По словам Цыденова, сама система экологических троп сегодня в России не развита. Всего по России организовано порядка 2 400 километров экотроп.

"Они в основном содержатся за счет энтузиастов или каких-то местных небольших программ, но четкого регулирования нет. Хорошо, что они развиваются. Не надо ждать сначала подготовки нормативной базы, а потом только делать тропы. Здесь нужно двигаться параллельно. И у нас есть определенные предложения, которые мы будем продвигать. АСИ и Ростуризм нас поддерживают в этом плане. Мы доведем эту работу", – добавил глава Бурятии.

Ростуризм Бурятия АСИ

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