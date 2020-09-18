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Минприроды опровергло введение платы за вход в "Лосиный остров"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вход на территорию национального парка "Лосиный остров" будет бесплатным, пообещали в Минприроды РФ.

"Жители Москвы и Московской области, а также гости московского региона имеют свободный доступ в рекреационные зоны Лосиного острова. Платными являются только услуги экоцентров. Это экскурсии по экотропам, музеям, вольерным комплексам, мастер-классы и другие тематические мероприятия эколого-просветительской направленности", - сообщили в ведомстве.

Накануне на сайте "Лосиного острова", в аккаунтах нацпарка в соцсетях появились сообщения, что в национальном парке "Лосиный остров" введут плату за посещение. В настоящее время эти записи недоступны.

Предполагалось, что бесплатно в парк смогут попасть только льготные категории: инвалиды и участники Великой отечественной войны, военнослужащие-герои боевых действий и герои труда, дети-инвалиды, дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты, малоимущие, пенсионеры, многодетные родители.

В пятницу, 18 сентября, "Лосиный остров" разместил сообщения о том, что платными являются только услуги экоцентров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление "Об утверждении Порядка определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий и случаев освобождения от взимания платы", разработанного в целях реализации положений "Об особо охраняемых природных территориях". Постановление направлено на установление порядка определения платы за посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий.

В Минприроды тогда уточнили, что плата за посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения будет составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, при этом жители региона, где расположен ООПТ, инвалиды, ветераны, дети дошкольного возраста и из малоимущих семей смогут не платить за вход.

Москва Минприроды Лосиный остров

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