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Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов, сообщила пресс-служба правительства республики. Ему было 85 лет.

Потапов руководил регионом с июля 1994 года по июль 2007 года. Затем он был помощником главы администрации президента по 2009 год.

"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики", - заявил нынешний глава региона Алексей Цыденов. Он выразил соболезнования близким Потапова.

Организацией похорон займется правительственная комиссия, сказали в пресс-службе.

6 ноября региональное издание "Номер один" сообщило, что Потапов с женой заразились COVID-19 в легкой форме. По сведениям издания, их лечили в Центре Восточной медицины.

Официально причина смерти Потапова не называется.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Бурятия Леонид Потапов Алексей Цыденов коронавирус

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