Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации главы республики в четверг.

В России"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмониейЧитать подробнее

"Игнатьев умер. Он болел коронавирусом", - сказал источник.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.

28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года - глава Чувашии. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.

В январе 2020 года произошло два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что надо "мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия".

В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.

Михаил Игнатьев Чувашия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Что произошло за день: четверг, 18 июня

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве
Попытка блокировки Telegram

Мосгорсуд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Попытка блокировки Telegram

Источник рассказал о сотрудничестве Telegram с российскими властями

У границы Петербурга в Финском заливе заметили дельфинов

Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Попытка блокировки Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Пандемия коронавируса

В Росздравнадзоре назвали неофициальными данные о почти 500 умерших от COVID-19 медиках

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');