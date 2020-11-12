В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В России собираются разрешить 17-летним подросткам, сдавшим экзамен на права, водить машину, но только в сопровождении водителя-наставника, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный Госавтоинспекцией законопроект МВД.

Издание напоминает, что сейчас подростки могут сдать экзамен уже в 17 лет, но управлять машиной на дорогах можно только с совершеннолетия. В МВД полагают, что за год без практики знания и навыки теряются, и потому предлагают разрешить 17-летним садиться за руль сразу, но только в сопровождении "водителя-наставника" с правами категории B, который будет помогать подростку в закреплении навыков безопасного вождения и контролировать соблюдение ПДД. Требования к таким наставникам планируется установить позже в постановлении правительства.

МВД также собирается изменить правила допуска водителей автобусов и грузовиков. Так, транспортные средства, предусмотренные категорией D, разрешат водить только тем, у кого уже есть не менее года водительского опыта.

Иностранцы, имеющие национальные права категории С или D, смогут обменять их на российские по "документу о квалификации", подтверждающему сдачу экзамена после "освоения" основной программы обучения. Из законопроекта следует, что сделать это можно будет самостоятельно - без хождения в автошколу.

Газета отмечает, что МВД планирует ужесточить требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в РФ, или гражданам РФ, приехавшим из-за рубежа. Сейчас они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен, и потому не проходят медосвидетельствование раз в 10 лет, как это делают водители с российскими правами. МВД предлагает ограничить таким водителям срок использования иностранных прав до полугода, после истечения которого их нужно будет заменить на российские.

Исключение сделают для граждан стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия): им можно будет пользоваться национальными правами до окончания срока их действия или в течение десяти лет после их выдачи. "Граждане РФ, проживающие за пределами РФ (в том числе в Луганске и Донецке, приводится пример в пояснительной записке), смогут пользоваться иностранными правами при наличии документов, подтверждающих "такое проживание", - пишет "Коммерсантъ".

Газета напоминает, что сейчас водитель, ехавший без прав или с правами с истекшим сроком действия, или попавшийся на пьяном вождении, может быть оштрафован судом или подвергнут административному аресту, но при этом ничто не мешает ему снова сдать экзамен и получить права. Инициаторы законопроекта предлагают не выдавать водительское удостоверение в течение года после "исполнения наказания", в течение которого водитель считается наказанным за пьяное вождение или отказ от освидетельствования.

Кроме того, МВД планирует внести изменения в правила отнесения транспортных средств к тем или иным категориям (категории А, М, B1) в соответствии с техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.