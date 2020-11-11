Российских пешеходов обезопасят с помощью приема из "Формулы-1"

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Минтранса подготовил проект нового ГОСТа с требованиями к безопасности движения пешеходов, который предусматривает появление "шикан" - так в гонках "Формулы-1" называются устроенные с помощью островков безопасности связки из поворотов на прямой трассе, заставляющие водителей сбросить скорость. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ", которая ознакомилась с проектом.

"Шиканы" (этот термин есть в проекте ГОСТа) предлагается использовать на односторонних улицах или двусторонних с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки, где нет примыканий и выездов из дворов. Для снижения скорости потока машин предложено сужать проезжую часть зигзагообразной разметкой по краям, организовывать парковочные места и сужать ширину полос.

В документе также говорится, при каких условиях будут возможны нерегулируемые переходы на четырехполосной дороге. Так, интенсивность трафика не должна превышать 12 тыс. автомобилей в сутки, разрешенная скорость должна быть ниже 60 км/ч, при этом необходимы "приподнятая разделительная полоса" и дополнительное освещение. Представители общественности ранее выступали против таких переходов, отмечая, они опасны для пешеходов.

В местах с нерегулируемыми переходами РосдорНИИ советует ограничить скорость машин до 20 км/ч в жилых зонах, до 30 км/ч — на двухполосных дорогах, до 40 км/ч — на четырехполосных дорогах в жилых районах и на магистральных улицах.

В проекте ГОСТа также говорится о Z-образных переходах через проезжую часть (через островок безопасности и ограждения) - похожие уже используются на железных дорогах.

Документ также описывает, как должно применяться "конфликтное регулирование" - так называется настройка светофора, когда на перекрестке транспорт поворачивает направо, а пешеходы переходят дорогу в одном цикле (это позволяет сократить задержки движения).

Чтобы пешеходы не выбегали на дорогу вне переходов РосдорНИИ предлагает применять "сплошную посадку кустарника" или устанавливать ограждения.