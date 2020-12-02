МВД РФ собралось допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В России предлагается разрешить сдавать экзамен на получение водительских прав с 16 лет вместо нынешних 17, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект административного регламента МВД РФ по проведению экзаменов на получение водительских прав.

Для этого, как говорится в документе, необходимо письменное согласие законного представителя (родителя, усыновителя или попечителя) несовершеннолетнего (в возрасте от 16 до 18 лет) на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.

Ранее МВД РФ собралось разрешить получившим права 17-летним начинать водить машину до достижения совершеннолетия, но только в сопровождении водителя-наставника.