Задержанного мэра Томска заподозрили в превышении полномочий

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Задержанный мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инкриминируют ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о задержании Кляйна.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Между тем обязанности главы Томска в настоящее время исполняет первый заммэра города Михаил Ратнер. "Администрация города Томска продолжает работать в штатном режиме", - сообщила "Интерфаксу" начальник управления информполитики и общественных связей томской мэрии Ирина Пахомова.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО "Томское пиво" и депутатом думы Томской области.