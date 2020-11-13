Источник сообщил о задержании мэра Томска Кляйна
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.
"Да, Кляйн задержан", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил причину задержания градоначальника.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО "Томское пиво" и депутатом думы Томской области.