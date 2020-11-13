Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:09Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

Источник сообщил о задержании мэра Томска Кляйна

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Да, Кляйн задержан", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причину задержания градоначальника.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО "Томское пиво" и депутатом думы Томской области.

Томск Иван Кляйн

Новости

В Хабаровском крае объявлен тендер на охрану Дегтярева на 33 млн руб.

В Хабаровском крае объявлен тендер на охрану Дегтярева на 33 млн руб.

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга

Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

МИД РФ не понравились слова посла Азербайджана "на войне как на войне" о сбитом Ми-24

Генпрокуратура заявила иск на 5,8 млрд рублей к братьям Магомедовым

Генпрокуратура заявила иск на 5,8 млрд рублей к братьям Магомедовым

В Петербурге возбудили дела об экстремизме на фоне войны в Карабахе

В Петербурге возбудили дела об экстремизме на фоне войны в Карабахе
Дело Baring Vostok

Освобожденный из-под ареста Калви в ближайшее время выйдет на работу

Дело Baring Vostok

Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" отпустили из-под ареста

Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" отпустили из-под ареста
Дело Baring Vostok

ВС снял арест с имущества третьих лиц в рамках "дела Baring Vostok"

ВС снял арест с имущества третьих лиц в рамках "дела Baring Vostok"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');