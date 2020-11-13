Мэра Томска заподозрили в манипуляциях с данными о недвижимости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Как говорится в пресс-релизе, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у земельного участка, принадлежащего компании.

На этом основании Кляйн поручил главе департамента отказать в удовлетворении заявления местного предпринимателя "об изменении территориальной зоны", сообщили в СКР.

В январе 2017 года подозреваемый подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного участка, согласно которому просьба бизнесмена была отклонена.

В результате предприниматель не смог заняться строительством многоэтажных жилых домов на этом участке, как он ранее планировал.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Ранее сообщалось, что в пятницу утром Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО "Томское пиво" и депутатом думы Томской области.

Согласно данной статье, инкриминируемой Кляйну, его могут лишить свободы на срок до 7 лет. Совершение данного преступления, согласно УК РФ, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.