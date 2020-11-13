Что произошло за день: пятница, 13 ноября

Аварийная посадка Ан-124, антирекорды Прибалтики по COVID и запутавшийся Илон Маск

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 983 случая, умерли 411 пациентов, выписаны 18 735 человек, что является наибольшим количеством за весь период. По-прежнему самые высокие показатели в Москве: за сутки выявлено 5 974 новых случая COVID-19, скончались 70 человек, выписаны 4 219, что является рекордным за осень. В Кремле исключили возможность поголовной вакцинации россиян, пояснив, что это будет добровольная процедура. Венесуэла предложила локализовать у себя производство вакцины "Спутник V". Литва и Латвия поставили антирекорды по заражениям и смертям от COVID.

- В Новосибирске аварийно сел Ан-124 "Руслан" - самый большой в мире серийный грузовой самолет. Никто не пострадал, самолет получил повреждения крыла, шасси, пневматики. По данным источника, аварию мог спровоцировать пожар в двигателях, также известно, что фрагменты самолета начали отделяться еще в полете.

- Задержанного утром мэра Томска подозревают в превышении полномочий - по данным СК, он занимался манипуляциями с данными о недвижимости. В Кремле обратили внимание, что задержание Ивана Кляйна прошло жестко.

- Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США.

- Берлин назвал неоправданными санкции РФ против немецких и французских чиновников. Российские санкции приняты в ответ на ограничительные меры ЕС в связи с "делом Навального".

- Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России.

- Илон Маск запутался из-за тестов на коронавирус: в один день он получил два положительных и два отрицательных результата.