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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

В РФ зарегистрировано почти 22 тысячи новых случаев заражения COVID-19

В РФ зарегистрировано почти 22 тысячи новых случаев заражения COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 983 случая, умерли за сутки 411 пациентов, выписаны по выздоровлению 18 735 человек, что является наибольшим количеством за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 983 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 494 (25,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По выздоровлению было выписано 18 735 человек, и это наибольшее количество выписанных за сутки в течение всего периода распространения коронавирусной инфекции в РФ.

По-прежнему самые высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 5 974 новых случая COVID-19, скончались за сутки 70 человек, выписаны по выздоровлению 4 219, что является рекордным за осень.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период скончались 32 443 человека, выписаны 1 406 903 человек.

Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 441 205.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 67,3 млн тестов на COVID-19, из них 636 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 447 509 человек.

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