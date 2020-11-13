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Идею продлить новогодние каникулы поддержало меньше половины россиян

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob. В возрастной группе от 18 до 24 лет эту идею поддерживают 55%.

Пандемия коронавируса

Предложение одобряют 45% опрошенных мужчин и 42% опрошенных женщин.

Неудачной эту идею находят 33% респондентов. Они считают, что продление каникул повышает риск потерять работу.

Еще 23% затруднились оценить свое отношение к такому предложению.

Опрос провели 11 ноября среди 1600 взрослых россиян в 381 населенном пункте во всех федеральных округах.

Продлить новогодние каникулы на две оплачиваемые недели недавно предложил лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Он адресовал эту идею премьер-министру Михаилу Мишустину и объяснил, что повторение опыта нерабочих недель может замедлить распространение коронавируса.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.
SuperJob коронавирус Максим Сурайкин Коммунисты России

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