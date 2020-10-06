Половина россиян выступила против повторного ухода на нерабочую неделю

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Согласно данным исследования ВЦИОМ, число россиян, выступающих против повторного введения нерабочей недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ненамного больше, чем тех, кто считает целесообразным принятие данной меры.

"Введение периода нерабочих дней (мы это проходили в апреле), за то, чтобы такую меру повторить, высказались 40% респондентов по стране в целом. 50% (участников опроса) все-таки против этого", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, представляя во вторник результаты социологического исследования.

Всероссийский опрос был проведен 30 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.