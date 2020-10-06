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Половина россиян выступила против повторного ухода на нерабочую неделю

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Согласно данным исследования ВЦИОМ, число россиян, выступающих против повторного введения нерабочей недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ненамного больше, чем тех, кто считает целесообразным принятие данной меры.

"Введение периода нерабочих дней (мы это проходили в апреле), за то, чтобы такую меру повторить, высказались 40% респондентов по стране в целом. 50% (участников опроса) все-таки против этого", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, представляя во вторник результаты социологического исследования.

Всероссийский опрос был проведен 30 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Нерабочие дни в период пандемии

В ходе своего первого обращения к нации в связи с коронавирусом, которое состоялось 25 марта, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля. Позднее во время второго выступления Путина нерабочий период был продлен до 30 апреля. 28 апреля глава государства на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах сообщил, что период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно.

Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ВЦИОМ Валерий Федоров Коронавирус

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