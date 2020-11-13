Евгений Козин официально стал руководителем петербургской подземки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Начальником ГУП "Петербургский метрополитен" назначен Евгений Козин, сообщает пресс-служба правительства Петербурга в пятницу.

Губернатор Александр Беглов в ходе посещения метродепо "Автово" и встречи с представителями трудового коллектива вручил Козину удостоверение начальника ГУП "Петербургский метрополитен".

Козин исполнял обязанности руководителя этого предприятия с 4 августа, после того как начальник метрополитена Владимир Гарюгин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

До назначения и.о. начальника Козин являлся первым заместителем руководителя предприятия.

Гарюгин возглавил тогда еще Ленинградский метрополитен в январе 1990 года.

Петербургский метрополитен – второй по величине в России, он состоит из пяти линий и 72 станций. Строятся две новые линии.