В Кремле сочли, что смягчение меры пресечения Калви не отразится на инвестклимате

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что смягчение меры пресечения американскому бизнесмену Майклу Калви не имеет отношения к инвестклимату в стране и не отразится на нем.

"Само изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате, не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату. Решение никак комментировать не будем – никогда не делали, не будем и сейчас", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Кремле на то, что изменение меры пресечения Калви позитивно отразится на инвестклимате.

При этом Песков в очередной раз подчеркнул, что "кроме суда, признать человека виновным никто не может".

Верховный суд РФ в четверг отменил домашний арест американскому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok. При этом им всем запрещено выходить в промежуток с 22:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию. Также суд запретил им находиться в помещениях Банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро.