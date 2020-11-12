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Освобожденный из-под ареста Калви в ближайшее время выйдет на работу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бизнесмен и основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви после освобождения из-под домашнего ареста намерен вернуться к работе.

"Я очень рад, что освобожден. Да, я собираюсь в ближайшее время выйти на работу", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса". При этом Калви не стал комментировать, отразилось ли его уголовное дело на репутации компании.

Верховный суд РФ в четверг отменил домашний арест американскому бизнесмену Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok, изменив им меру пресечения на более мягкую - запрет определенных действий.

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Теперь Калви и другим фигурантам запрещено выходить и дома с 22:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, а также находиться в помещении банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро.

Фигурантами дела Baring Vostok являются основатель этого инвестфонда Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, экс-ендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Калви связывал возбужденное против них дело с конфликтом акционеров.

Калви и Кордича перевели из СИЗО под домашний арест в апреле 2019 года, Дельпаля - в августе того же года, Абгаряна, Зюзина и Владимирова - в феврале 2020 года. Цакунов после задержания в декабре 2019 года был сразу помещен под домашний арест.

Майкл Калви Baring Vostok

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