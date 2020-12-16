Начало процесса по "делу Baring Vostok" перенесли на 28 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы перенес на 28 декабря предварительные слушания по уголовному делу о растрате денег банка "Восточный", по которому проходят основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще шесть менеджеров. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предполагалось, что это заседание пройдет 16 декабря. Однако осведомленный источник "Интерфакса" предупреждал, что его могут перенести из-за болезни одного из адвокатов.

По итогам предварительного слушания суд определит дату начала рассмотрения дела по существу, а также примет решения по ходатайствам участников процесса, если такие поступят. Защита, как ожидается, заявит ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Кроме Калви, по делу проходят партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Им вменяют хищение путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину отрицают. Калви связывал свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом о контроле над "Восточным". Он говорил, что дело было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу и заключили мировое соглашение. ПКБ и "Восточный" договорились, что банк получит 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска к фигурантам, заявленного ранее в рамках уголовного дела.

Все фигуранты "дела Baring Vostok" с ноября находятся под запретом определенных действий, до этого они были под домашним арестом.