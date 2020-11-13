В правительстве перераспределили полномочия между вице-премьерами

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями в связи с назначением десятого вице-премьера, экс-главы Минэнерго Александра Новака.

Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики, передаются вопросы развития топливно-энергетического комплекса, говорится в сообщении.

С января 2020 года после смены правительства РФ отрасль курировал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Кроме того, Новак будет куратором госкорпорации "Росатом", следует из текста распределения обязанностей вице-премьеров, опубликованного на сайте кабмина. Речь идет о деятельности "Росатома", не связанной с оборонной промышленностью. Эти вопросы останутся у вице-премьера Борисова.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 270 тыс. человек. В России на 11 действующих АЭС в эксплуатации находятся 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью порядка 30,3 ГВт. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 36 энергоблоков в 12 странах, из них 25 энергоблоков в стадии активной реализации в 9 странах.

Перераспределение полномочий затронуло не только тематику ТЭК. Как сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с готовящимися решениями, кураторство над тематикой Росреестра передается от Виктории Абрамченко другому вице-премьеру, Алексею Оверчуку.

Чуть позже пресс-служба правительства официально подтвердила, что в соответствии с обновленным распределением обязанностей между вице-премьерами, которое утвердил Мишустин, координировать деятельность Росреестра теперь будет Оверчук.

По словам пресс-секретаря премьера Бориса Белякова, сейчас перед Росреестром поставлены новые задачи, связанные с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и международных практик. "В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС. Эту работу предстоит курировать вице-премьеру Алексею Оверчуку (пришел в правительство из ФНС - ИФ)", - сказал Беляков.

Абрамченко, до назначения вице-премьером в кабинете Михаила Мишустина сама руководившая Росреестром, курирует сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды. Тематика, связанная с земельными отношениями и гражданским оборотом недвижимости, ранее не выделялась в отдельную сферу полномочий одного из вице-премьеров. В январе этого года, когда было сформировано новое правительство, она была сформулирована так – "государственная политика в области государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, государственной кадастровой оценки, осуществления кадастровой деятельности".

Татьяна Голикова назначена куратором государственной политики в сфере культуры. Эти полномочия перешли к ней от Дмитрия Чернышенко. Он теперь будет отвечать за науку и высшее образование.

"Для достижения целей гармонизации различных направлений государственной политики по сохранению и развитию человеческого капитала, принято решение о передаче координации вопросов культуры вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей. Принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан", - пояснил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство Чернышенко принято в целях "обеспечения полного цикла инновационных разработок – от высшего образования до внедрения конечных продуктов".