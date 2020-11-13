Президент РФ попросил подготовить правовые акты для федеральной территории "Сириус"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Статус федеральной территории позволит образовательному центру "Сириус" стать экономически самостоятельным, а также напрямую коммуницировать с руководством страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаю правильным впервые здесь на этой территории воспользоваться новым положением Конституции РФ и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность "Сириуса" и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством РФ", - сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".

Он напомнил, что по его просьбе члены рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ разработали соответствующий законопроект, который уже внесен в Госдуму.

"Я прошу правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования в том числе в переходный период федеральной территории "Сириус", а также обеспечить экономическую основу ее деятельности. Повторю, что все решения должны вступать в силу уже со следующего, 2021 года", - сказал глава государства.

В связи с новым статусом центра президент ждет предложений по дальнейшему развитию "Сириуса".

9 ноября сообщалось, что в Государственную Думу внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений Конституции.

"В развитие положения Конституции законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне понятие федеральной территории "Сириус" как нового вида публично-правового образования, в котором установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности", - сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников журналистам.

Так, предлагается определить базовые признаки федеральной территории "Сириус" как публично-правового образования, добавил Крашенинников.