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Крашенинников заверил, что "Сириус" не станет избирательным округом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников опроверг сообщения о том, что создание первой в России федеральной территории "Сириус" приведет к переделу избирательных округов.

Изменение Конституции

"Пустили слух, что это будет отдельный избирательный округ. Это не так. В рамках Краснодарского края избирательный округ", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Он отверг и предположения, что создание федеральной территории "Сириус" повлечет якобы отдельное представительство в Совете Федерации. "Нет, этого не предполагается, это все же Краснодарский край", - сказал депутат.

По его словам, "ко второму чтению надо будет все уточнять, если понадобится" и с участием Центризбиркома.

18 ноября депутаты приняли в первом чтении законопроект о создании первой в России федеральной территории на базе городского округа Сочи "Сириус".

Создание федеральных территорий предусматривали внесенные в Конституцию поправки. 9 ноября Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о создании федеральной территории на базе детского образовательного центра "Сириус", который использует инфраструктуру сочинской Олимпиады. Центр по выявлению и обучению одаренных детей был создан по предложению президента Владимира Путина.

Законопроект предусматривает, что "Сириус" станет новым публично-правовым образованием с особой организацией власти и экономической и иной деятельности. У нее будет свой бюджет и имущество, также самостоятельные органы власти, которые получат некоторые полномочия федеральных, региональных и местных органов.

Законопроект разграничивает полномочия руководства "Сириуса" их с полномочиями властей Сочи, Кубани и федеральных органов, а также предусматривает спецрегулирование на территории "Сириуса" рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иной деятельности. Спецрегулирование будет введено для создания "благоприятных условий для научно-технологического развития", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Хроника 15 января – 18 ноября 2020 годаИзменение Конституции
Госдума Павел Крашенинников Сочи Сириус Краснодарский край Андрей Клишас Владимр Путин Центризбирком

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