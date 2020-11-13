Сафронову не позволили поздравить по телефону маму с днем рождения

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Арестованному по делу о госизмене журналисту Ивану Сафронову не разрешили позвонить матери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Сегодня у мамы Ивана день рождения – звонка от него не поступило", - сказал Павлов агентству.

Ранее следователь отказал Сафронову в звонке маме в день рождения. Согласно ответу следствия на ходатайство журналиста, "установлено, что телефонные переговоры в условиях СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово" - ИФ) с указанным лицом (мамой - ИФ), являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы Сафроновым И.И. для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию".

По словам адвоката Павлова, ответ по жалобе на отказ следователя Сафронов пока не получил.

Друзья и близкие Сафронова запустили петицию, чтобы убедить следствие разрешить ему общение с семьей из СИЗО и, в частности, позвонить матери поздравить с днем рождения. На сегодняшний день петицию подписали более 1,9 тыс. человек.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы. В 2017 году он якобы передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Со своей стороны защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.