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Ивану Сафронову не разрешили позвонить маме в день ее рождения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Следователь не разрешил журналисту Ивану Сафронову, арестованному по обвинению в госизмене, позвонить маме из СИЗО и поздравить ее с днем рождения, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

По его словам, Cафронов недавно заявил соответствующее ходатайство следователю, тот ему отказал.

В постановлении следователя, которое опубликовал адвокат, говорится, что "установлено, что телефонные переговоры в условиях СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово". - ИФ.) с указанным лицом (мамой .- ИФ.), являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы Сафроновым И.И. для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию".

В комментариях в фейсбуке Павлов уточнил, что мать Сафронова имеет статус свидетеля в деле сына.

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", ныне советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля по обвинению в госизмене.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, был в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ему собранную по заданию этой спецслужбы секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских войск на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Источник "Интерфакса" недавно сообщил, что, по версии следствия, завербовал Сафронова его чешский знакомый Мартин Лариш. Имя этого человека ранее назвало российское издание "Проект", которое нашло его упоминание в соцсетях Сафронова. Лариш - бывший корреспондент газеты Lidové noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам, Сафронов дружбу с ним и не скрывал.

В интервью русской службе "Би-би-си" Лариш заявил, что не имеет отношения к спецслужбам Чехии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 23 октября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов ФСБ Москва Иван Павлов Лефортово

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