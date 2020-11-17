Психиатры не нашли у Ивана Сафронова отклонений

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила никаких отклонений у журналиста Ивана Сафронова, сообщил информированный источник "Интерфакса" со ссылкой на заключение центра имени Сербского. Экспертиза была назначена по делу о госизмене.

Комментариями следствия и защиты Сафронова по этому "Интерфакс" пока не располагает.

Сафронов, ныне советник гендиректора "Роскосмоса", был задержан и арестован 7 июля. О том, что ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, стало известно 25 августа. Адвокат журналиста Иван Павлов говорил, что для дел о госизмене это стандартная экспертиза, поэтому его подзащитный от нее отказываться не будет.

Как говорил Павлов, следствие ФСБ считает, что Сафронов, был в 2012 году завербован чешской спецслужбой. В 2017 году он передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем этих сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.