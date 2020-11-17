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Психиатры не нашли у Ивана Сафронова отклонений

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила никаких отклонений у журналиста Ивана Сафронова, сообщил информированный источник "Интерфакса" со ссылкой на заключение центра имени Сербского. Экспертиза была назначена по делу о госизмене.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Комментариями следствия и защиты Сафронова по этому "Интерфакс" пока не располагает.

Сафронов, ныне советник гендиректора "Роскосмоса", был задержан и арестован 7 июля. О том, что ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, стало известно 25 августа. Адвокат журналиста Иван Павлов говорил, что для дел о госизмене это стандартная экспертиза, поэтому его подзащитный от нее отказываться не будет.

Как говорил Павлов, следствие ФСБ считает, что Сафронов, был в 2012 году завербован чешской спецслужбой. В 2017 году он передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских военных на Ближнем Востоке. Конечным получателем этих сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 17 ноября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Иван Павлов ФСБ институт Сербского Роскосмос Чехия США

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